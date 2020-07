Dopo il papà è morto pure Giuseppe

PALERMO– L’ultima comunicazione arriva in un freddo sabato pomeriggio e chiude la porta alle speranze. “E’ stata dichiarata la morte cerebrale del trentottenne Giuseppe Nicoletti rimasto gravemente ferito nell’incidente del 30 dicembre sull’Autostrada Palermo Messina all’altezza dello svincolo per Cefalù. Nello stesso incidente perse la vita il padre Vincenzo. A dichiarare la morte cerebrale del giovane tenuto in vita, in questi giorni, artificialmente nella terapia intensiva della Fondazione Giglio di Cefalù è stata una commissione medico-legale arrivata a Cefalù dall’ospedale Civico di Palermo. Lo rende noto la direzione sanitaria della Fondazione Giglio di Cefalù nell’ultimo bollettino medico”.

E le speranze si erano sollevate, nella preghiera, anche quando sembrava che ci fossero pochissimi spiragli per tornare indietro. Per Giuseppe, un ragazzo d’oro. Per sua madre, Rosa Ricciardi, notissima giornalista siciliana. E per tutti coloro che si sono stretti in un abbraccio a una famiglia tanto duramente colpita.

Giuseppe Nicoletti era passato dalla redazione di LiveSicilia.it. Aveva collaborato con noi. E si era fatto volere bene per l’umiltà, per la sua voglia di imparare, per essere sempre disponibile. Un ragazzo buono, sempre sorridente, uno che ci metteva il cuore, che metteva tutto se stesso in quello che faceva. La redazione si stringe a Rosa e a coloro che, in questo momento, stanno terribilmente soffrendo. Quanto a te, caro Giuseppe, ecco la promessa: noi non scorderemo il tuo sorriso.