La nave di Open Arms ha soccorso al largo della Libia 44 persone. I migranti, tutti uomini, afferma la Ong spagnola in un tweet, erano a bordo di una piccola imbarcazione alla deriva da due giorni, in stato di ipotermia grave e in “condizioni critiche”. “Senza benzina, iniziavano a imbarcare acqua – prosegue la Ong – Dimenticati dalla Ue, ora sono in salvo a bordo”.

