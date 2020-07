In piazza del Popolo

VITTORIA (RAGUSA) – C’è già un sospettato per la sparatoria di Vittoria avvenuta alle prime luci dell’alba nella centralissima Piazza del Popolo ed è sotto interrogatorio da diverse ore negli uffici del commissariato di Polizia di Vittoria. Le indagini sono coordinate dal pm Santo Fornasier che potrebbe nelle prossime ore firmare lo stato di fermo giudiziario. Intanto, i due giovani feriti dai colpi di pistola sparati dall’uomo sono stati medicati e dimessi dall’ospedale. Si tratta di un venticinquenne e di una sua amica di 23 anni che si sarebbe trovata casualmente vicina al giovane preso di mira dal presunto omicida. I motivi del ferimento non si conoscono ancora, probabilmente una discussione degenerata per futili motivi. (ANSA).