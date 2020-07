PALERMO – Ha trascorso due notti al freddo e al gelo, ma è stato ritrovato vivo Andrea Amato, un uomo di 81 anni di Carini. Tutto il paese del Palermitano si era mobilitato per partecipare alle ricerche, durante le quali sono anche stati utilizzati dei droni. Il territorio è stato battuto palmo a palmo, fino al ritrovamento e l’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118, che l’hanno trasportato in ospedale. E’ stato ricoverato a Villa Sofia.

“Il signor Andrea Amato – ha annunciato il sindaco di Carini, Giovi Monteleone – è stato ritrovato in stato di semiassideramento, ma vivo, nelle campagne di contrada Passo D’Acqua su segnalazione di un residente. Era andato in campagna alla ricerca di finocchietto selvatico e, vista la sua avanzata età, avrà avuto molto probabilmente un cedimento alle gambe e non è riuscito a rialzarsi. E’ stato lo stesso presidente dell associazione dei volontari della locale protezione civile Vincenzo Crivello a prelevarlo e a comunicarmi la notizia. Si trova adesso al pronto soccorso di un ospedale di Palermo in codice rosso, ci auguriamo possa ritornare in perfetto stato di salute”. I familiari avevano lanciato un disperato appello anche alla trasmissione televisiva “Chi l’ha Visto?”.

Ai soccorritori l’anziano ha raccontato di essere caduto mentre era alla ricerca di verdure in campagna e di non essere più riuscito a rialzarsi. Avrebbe quindi trascorso le notti all’addiaccio, senza cibo, né acqua, mangiando erba. Tutta la cittadina di Carini tira un sospiro di sollievo: “Un ringraziamento va ai volontari della protezione civile alle forze dell’ordine e a tutti coloro che si sono prodigati alle ricerche”, conclude il sindaco Monteleone.