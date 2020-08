PALERMO – “Forza Italia ha presentato un emendamento al dl Milleproroghe per porre rimedio alla grave situazione di liquidità degli enti di area vasta siciliani: con il nostro emendamento chiediamo il differimento del termine per il versamento attraverso la rateizzazione dell’intero importo dovuto. Agli enti locali Sicilia, infatti, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano in stato di dissesto finanziario, verrà sospeso il recupero del contributo di risanamento della finanza pubblica, determinando pesanti effetti causati dal mancato pagamento degli stipendi. Per questo riteniamo doveroso intervenire augurandoci che la maggioranza accolga il nostro emendamento”. Lo dichiara, in una nota, Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia e vicepresidente della commissione bilancio della Camera.