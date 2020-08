PALERMO – Un territorio dove si spara e un nuovo, presunto, capo con una gran voglia di emergere. Sono le due situazioni su cui si concentrano i magistrati della Dda di Palermo e i carabinieri.

L’obiettivo è trovare, se esiste, una chiave che unisca i recenti fatti di sangue all’ascesa criminale di Salvatore Francesco Tumminia, considerato il nuovo boss di Belmonte Mezzagno.

Se c’è uno che meglio di altri consce le dinamiche del mandamento in provincia di Palermo questi è Filippo Bisconti che, prima di pentirsi, ne è stato il capo. Ecco cosa dice Bisconti: “La famiglia Tumminia era una frangia che si poneva in contrapposizione a quella degli Spera… oso dire che oggi… è lo zoccolo duro della comunità belmontese…”.

Bisconti non è tenero con i Tumminia: “… secondo me sono soggetti che portano solo male alla comunità belmontese. Anche quando ero in libertà lo sostenevo… è vero che sono quelli che ne fanno di tutti i colori”.

I Tumminia sarebbero la “frangia più (pericolosa, ndr)… io riuscivo a tranquillizzare la situazione però le devo dire che c’è stato un momento in cui io stesso mi sono un pochino disorientato per quanto riguarda la gestione… il rapporto con i Tumminia”.

Da una parte ci sarebbero “gli zii più anziani… Salvatore e Benedetto Tumminia” che “si relazionavano in maniera più occulta con gli altri soggetti” – di loro Bisconti sostiene che fossero in “stand by” – e dall’altra il nipote che “faceva di tutto per vedersi con me”.

Salvatore Francesco Tumminia scalpitava in un mandamento dove si spara e si uccide. Due persone, Vincenzo Greco e Antonio Di Liberto, sono state ammazzate. Una terza, Giuseppe Benigno, è scampato a un agguato e aveva deciso di trasferirsi in provincia di Mantova.