PALERMO – Ha perso il controllo del mezzo ed è uscito fuori strada, poi ha terminato la sua corsa contro un’auto in sosta, ribaltandosi. E’ la dinamica di un rocambolesco incidente avvenuto stamattina in via Alcide De Gasperi, a pochi metri dalla rotonda.

Un automobilista a bordo di una Dacia Stepway e finito contro una Hyundai Atos in sosta: per lui tanta paura e ferite lievi. Quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le volanti della polizia.

Le indagini sono condotte dall’Infortunistica della Municipale. Un altro incidente si è verificato sul tratto della strada statale che collega Pioppo a Fiacalone: una donna al volante di una Fiat Panda è uscita fuori strada finendo contro un muretto. E’ stata trasportata in ospedale.