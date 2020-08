Salvini ‘punzecchia’ Orlando:

PALERMO – “Nel week end di San Valentino saremo presenti in tutte le piazze perché noi della Lega siamo innamorati della libertà: meno salotti, più piazze”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Fb. “Mi hanno segnalato gli abitanti del quartiere di Ballarò, a Palermo, per dirmi che è bastata la notizia del mio arrivo per rimettere un po’ di ordine: ma – aggiunge Salvini – dico al Sindaco di Palermo che dovrebbe mettere a posto sempre, non solo quando vengo io”.

“Apprendo che il senatore Salvini sarà oggi pomeriggio nel quartiere di Ballarò. Non mi sorprende che abbia deciso di andare in un orario in cui i negozi del mercato storico saranno per lo più chiusi. Se fosse andato in altro momento avrebbe dovuto spiegare ai negozianti perché il suo partito in Consiglio comunale ha votato contro i provvedimenti proposti dalla Giunta per la copertura del mercato storico e per la realizzazione di alloggi popolari. Se fosse andato in altro momento, avrebbe dovuto spiegare ai commercianti e ai residenti perché i rappresentanti della Lega a Palermo hanno definito Ballarò come un ‘quartiere laboratorio per l’integrazione della criminalità'”. Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, commentando la visita del leader della Lega a Palermo. “La sua passeggiata in solitaria o accompagnato dalla solita claque – aggiunge – appare quindi per quella che è: una mera provocazione. Ma sarà comunque per lui un’esperienza utile: gli permetterà di toccare con mano una realtà che sta costruendo il proprio futuro, nonostante i voti contrari della Lega, partendo dalle proprie tradizioni e dalla propria cultura, dal rifiuto di ogni illegalità e dal rispetto di tutti i diritti, dall’incontro e dall’accoglienza, dalla partecipazione diretta dei cittadini, di tutti i cittadini del quartiere e della città”. (ANSA)