PALERMO – Le iniziative legata alla promozione turistica in Sicilia verranno illustrate in conferenza stampa domani lunedì 10 febbraio, alle ore 15, nel padiglione 3 della Bit di Fieramilanocity, alla presenza dell’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina. All’incontro interverranno i sindaci di Catania, Salvo Pogliese insieme con l’assessore alla Cultura Barbara Mirabella; di Agrigento, Lillo Firetto; di Piazza Armerina, Nino Cammarata; di Zafferana Etnea, Salvatore Russo; di Favignana, Giuseppe Pagoto, insieme con il vice sindaco di Pantelleria, Maurizio Caldo.

Ed ancora, il presidente di Island of Sicily, Christian Del Bono e il presidente del distretto turistico Sicilia occidentale, Rosaria D’Alì. Il sindaco di Catania Salvo Pogliese, illustrerà come la città si confermi la principale meta turistica del Sud, grazie a iniziative come gli incentivi per gli eventi destagionalizzati e gli strumenti con cui l’amministrazione per la prima volta in Italia promuove e sostiene il turismo congressuale, scolastico e quello di gruppo.

Spazio anche a Zafferana Etnea che, con l’Ottobrata Zafferanese. Da Piazza Armerina verrà annunciata, a partire dal 1° aprile, l’apertura notturna della Villa Romana del Casale, straordinario sito Unesco, e anche le date della 65esima edizione del Palio dei Normanni, la più grande manifestazione di rievocazione storica in costume del meridione d’Italia. Focus sull’interattività, con il portale Welcome Agrigento, che mette in rete l’offerta turistica del territorio. Prevista anche la presentazione dell'”Itinerario fiorito di Sicilia”, un percorso green per esaltare le caratteristiche intrinseche dei singoli paesi che fanno parte del Circuito Nazionale dei Comuni Fioriti.