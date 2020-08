PALERMO – Centotrenta metri di superficie di piazza Tommaso Natale sono stati sequestrati a Palermo su disposizione della Procura da polizia municipale e carabinieri dopo l’ennesimo intervento per allontanare un venditore ambulante di frutta e verdura G. F., di 44 anni, più volte denunciato per abusivismo commerciale, invasione e occupazione di spazi pubblici. In passato è accaduto che dopo lo sgombero, non appena le forze dell’ordine si allontanavano, l’ambulante riprendesse il suo posto. L’area sequestrata è stata data in custodia giudiziaria al Comune, che dovrà verificare la possibilità di riqualificarla trasformandola in un luogo non praticabile per i venditori abusivi.(ANSA)