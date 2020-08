MESSINA – Un operaio romeno di 43 anni è caduto nel bacino di carenaggio mentre effettuava dei lavori su una nave nei cantieri Palumbo a Messina.

Nessuna ipotesi viene al momento esclusa. L’uomo è stato trasportato al Policlinico con diversi traumi e contusioni, e le sue condizioni sarebbero gravi.

I carabinieri che indagano sulla vicenda sembrano escludere che si sia trattato di un incidente sul lavoro. Il 43enne, infatti, secondo indiscrezioni, non era vestito con abiti da lavoro e non sarebbe stato in servizio.

Probabilmente l’operaio, impiegato in una ditta esterna, riposava su di una nave ferma nel cantiere. I soccorritori del 118 lo hanno trovato riverso a terra su una piastra del bacino di carenaggio. Utili ai fini delle indagini potrebbero risultare le riprese dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Sviluppi sulla vicenda potrebbe esserci nelle prossime ore.