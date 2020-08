Centrodestra, fibrillazioni da voto

Il centrodestra cerca una quadra definitiva in vista delle amministrative, ma dentro i partiti non mancano le situazioni spinose. Se nei giorni scorsi Stefano Candiani ha fatto la voce grossa in casa Lega, rammentando chi è che parla a nome del Carroccio, anche in Forza Italia non mancano le diatribe interne. Dopo le parole molto critiche di Stefania Prestigiacomo che ha espresso enormi perplessità sulla gestione del partito in un’intervista a Livesicilia, anche Renato Schifani manifesta segni di insofferenza con dichiarazioni polemiche: “Ritengo doveroso, preliminarmente a qualunque scelta di vertice regionale, che i nostri rappresentanti locali si confrontino sul territorio con i loro omologhi della coalizione per poter concordare dal basso le migliori candidature a sindaco, espressione della base e non delle chiuse stanze”. Dialogo con gli alleati sui territori, predica Schifani. Quello che non starebbe avvenendo a Termini Imerese, dove Gianfranco Micciché si è impuntato sulla candidatura dell’avvocato Francesco Caratozzolo, considerato vicino all’ex sindaco Burrafato, mentre e centrodestra altri vorrebbero puntare su Anna Amoroso, presidente del consiglio comunale. Ieri. A una riunione forzista per fare il punto sulle amministrative nel Palermitano, non se n’è venuti a capo (anche su Carini c’è diversità di vedute), in un vertice in cui si sono notate più le assenze che le presenze. Mancava, tra gli altri, l’eurodeputato Giuseppe Milazzo, che i rumours danno sempre più in rotta di collisione col partito.

Questa settimana tra giovedì e venerdì gli alleati dovrebbero vedersi per un tavolo regionale che sciolga i nodi. Dovrebbe passare l’opzione Marco Zambuto su Agrigento: l’ex sindaco di centrodestra, poi transitato al Pd (di cui fu presidente regionale), ora rientrato di nuovo dall’altra parte, potrebbe godere del sostegno di tutta la coalizione. Da trovare anche una quadra su Barcellona Pozzo di Gotto, dopo le tensioni tra Lega e Fratelli d’Italia che hanno reso necessario l’intervento severissimo di Candiani.