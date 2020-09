Almaviva perde una commessa

PALERMO – Oggi Almaviva Contact ha comunicato ai sindacati di aver perso una commessa gestita in subappalto nel sito palermitano. Si tratta di attività svolte in favore della Regione Toscana, che fino all’8 marzo rimarranno in carico al call center del capoluogo per poi passare a Engineering Ingegneria informatica Spa e Covisian Spa.

La vicenda riguarda anche gli 11 consulenti e il ‘team leader’ impiegati nella commessa: per loro Almaviva ha comunicato alle organizzazioni sindacali l’apertura della procedura di clausola sociale nei cambi d’appalto. “In sostanza, i lavoratori si dovranno spostare – spiega Eliana Puma di Fistel Cisl -. Pur essendo consapevoli che la clausola sociale garantisce la continuità occupazionale, non possiamo non constatare con amarezza che continuiamo a perdere quote di traffico e che quella della Regione Toscana era una commessa di pregio”.

“Anche se è una commessa piccola, è un segnale negativo: Almaviva è sempre più in crisi – commenta Maurizio Rosso, segretario Slc Cgil Palermo –. Le soluzioni possibili sono sempre quelle: il ripristino delle regole con l’aiuto del governo, ma anche una volontà di Almaviva di metterci del suo, investire su Palermo, riformare i lavoratori e rimanere sul mercato. Altrimenti questo colosso in cui sono impiegate migliaia di famiglie a Palermo continuerà a sciogliersi come neve al sole”.