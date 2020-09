Danni all’economia, Conte: “Serve terapia d’urto”

“Si lavora per sostenere l’economia colpita dall’emergenza coronavirus, il Paese va sbloccato e serve una terapia d’urto”. Arriva un secondo decreto per settori e imprese, ma serve l’autorizzazione parlamentare per ampliare il deficit. E si chiederà di poterlo fare in accordo con l’Europa. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte dal Fatto quotidiano, e dalla Repubblica gli fa eco il ministro dell’Economia Gualtieri: con la fase due un pacchetto da 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pil, con interventi concordati nei prossimi giorni con parti sociali, associazioni ed enti locali. Salvini attacca: ‘Altro che 3,6 miliardi, per un aiuto serio ne servono subito almeno 20’