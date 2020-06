In centinaia per ricordare il 21enne ucciso nove giorni fa nei pressi della piazza

TERRASINI (PALERMO) – Si sono incontrati sul luogo in cui Paolo è stato colpito a morte, lì dove adesso ci sono fiori e candele, per ricordare un ragazzo che Cinisi e Terrasini amavano. Un amore che non viene meno dopo l’omicidio che ha gettato nello sconforto i due paesi alle porte di Palermo e che ha unito anche ieri sera centinaia di persone nel nome di Paolo La Rosa, ucciso a 21 anni nei pressi di una discoteca.

Decine di palloncini bianchi hanno raggiunto il cielo, i genitori del ragazzo, titolari di una nota pizzeria a Cinisi, hanno ribadito il proprio ‘no’ alla violenza e al senso di vendetta, proprio come avevano già fatto durante il funerale.

“Lasciate perdere chi vi provoca – ha detto Loredana Zerbo, la mamma del giovane -. Chi si comporta in questo modo non va assecondato, va anzi isolato. Che ognuno di questi palloncini sia una speranza, lo dobbiamo al nostro Paolo”. Per domenica 8 marzo è in programma un corteo per ricordare il 21enne, da Cinisi arriverà fino alla piazza di Terrasini.