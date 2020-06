PALERMO – Una nave da crociera è attraccata oggi al porto di Palermo. Il sindaco Leoluca Orlando ha avuto rassicurazioni dal presidente dell’Autorità di sistema portuale circa l’applicazione delle misure di sicurezza sanitarie, spiega una nota del Comune. “In particolare è stato chiarito che lo stato di salute dei passeggeri è costantemente monitorato a bordo della nave come prassi ordinaria e che tali controlli sono stati intensificati ancor di più in questi ultimi giorni”. “Non avevo dubbi circa l’applicazione di procedure rigide – dice Orlando – per la tutela della salute pubblica, sia dei palermitani sia dei turisti. Credo che sia opportuno che le compagnie comunichino al meglio le proprie procedure operative e come queste si raccordano con le prescrizioni decise dal governo nazionale per il contrasto alla diffusione del Coronavirus”. (ANSA).