PALERMO – L’avvio del periodo di tirocinio presso gli uffici della Regione Siciliana da parte dei 110 vincitori dell’avviso 26/2018 “per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati nella Pubblica amministrazione regionale”, avrà inizio il 6 aprile e non il 16 marzo come precedentemente annunciato, salvo eventuali nuove disposizioni emanate dalle autorità nazionali. Lo afferma una nota dell’assessorato regionale all’istruzione e alla formazione professionale in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid19. “Siamo certi che i giovani tirocinanti saranno rassicurati da questa scelta, fatta nel loro interesse e nel rispetto delle disposizioni emanate per il contenimento della diffusione del Coronavirus”, dice l’assessore regionale Roberto Lagalla.(ANSA).