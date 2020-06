Morto Gianni Mura

Se ne va un maestro di giornalismo, uno che abbiamo tentato di copiare, senza riuscirci mai. Se ne va un uomo buono, perché chi scrive così bene buono deve esserlo per forza. Si è spento Gianni Mura, giornalista e scrittore, firma di Repubblica. Aveva 74 anni. Il suo cuore si è fermato questa mattina all’ospedale di Senigallia (Ancona), per un attacco cardiaco improvviso.

Era l’uomo che raccontava la sport, mettendoci dentro la vita tutta intera. Era il figlio professionale prediletto del grandissimo Gianni Brera. Era uno che sapeva mangiare e bere con il gusto che scaccia la volgarità. Era un cantore e un difensore della bellezza. Uno che entrava in tackle contro le parole e le affermazioni grossolane. Era un giornalista. In morte del suo maestro, Brera, aveva scritto:

“Dicevi che non si deve scrivere barocco, anche se un po’ è inevitabile, nello sport: il muscolo si gonfia come il lessico. Come il cuore, Giovanni, come il cuore. Anche la morte può aprire autostrade di retorica. Ma questo oggi ti devo: la coscienza che non si può essere avari, nella vita e nel mestiere, che bisogna spendersi, meglio dieci righe in più che dieci in meno, semmai qualcuno le taglierà. Meglio un’ora in più con gli amici che un’ora in meno. Meglio il fiotto che la goccia. Meglio il rosso che il bianco. Meglio la sincerità, anche quando può far male, che la reticenza o la bugia. E adesso basta, tiremm innanz, come ha detto uno della tua sponda. Quel po’ di strada che c’è ancora da fare la faremo insieme, tu non ti stancherai, neanche al Tour. E io se sentirò un peso al petto o un bruciore agli occhi darò la colpa alle sigarette, al vino, ai chilometri. Sto dettando dallo stadio. Tà Qali, gioanbrerafucarlo, siamo già partiti.

E adesso, in questi tempi così dolorosi, la pagina senza il suo nome – le parole che non ci saranno – sarà un lutto in più.