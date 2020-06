Coronavirus, giorni cruciali

Timidi segnali di speranza, anche se il più resta da fare sul Coronavirus. Per il secondo giorno consecutivo, ieri, i numeri della Protezione Civile hanno rappresentato un’Italia in cui calano sia l’incremento dei malati che quello delle vittime. Sono ancora, in assoluto, cifre da brivido. Ma arretrano. E per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, in Lombardia – come ha annunciato uno stanchissimo ma felice assessore Gallera – i ricoveri ospedalieri sono in diminuzione.

Sono dati che allargano un po’ l’orizzonte, anche se siamo lontani soltanto dall’intravvedere la fine di questo passaggio storico tremendo.

Ora sotto i riflettori c’è il Sud e, ovviamente, la Sicilia. Come ha ricordato, sempre ieri, il professore Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss: “Il nostro grande sforzo è evitare che le curve di crescita del virus viste nelle regioni del Nord si ripetano al Sud. La scommessa di queste misure e del nostro paese è evitare che si riproducano le curve al Sud”.

Bisogna vedere quanto peseranno i rientri e quanto i comportamenti delle persone. Qualcuno denuncia che ci sia ancora troppa gente per strada e che le prescrizioni non vengono rispettate del tutto, anche se, come accade in Sicilia, auspicabilmente molto rigide. Ma questi sono davvero giorni cruciali ed è indispensabile che ognuno si comporti con il massimo senso della responsabilità.

L’incoraggiamento all’unità e alla coscienza arriva dall’alto. “L’eccidio delle Ardeatine ha costituito una delle pagine più dolorose della storia recente del nostro Paese. I valori del rispetto della vita e della solidarietà che ci sorreggono in questo periodo, segnato da una grave emergenza sanitaria, rafforzano il dovere di rendere omaggio a quei morti innocenti”. Così ammonisce il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una nota per il 76° anniversario della strage nazista. “La stessa unità – ricorda il Capo dello Stato – che ci è richiesta, oggi, in un momento difficile per l’intera comunità”.