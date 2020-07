Pochi giorni fa qualche linea di febbre e la tosse, adesso la conferma arriva dal test sul Coronavirus che ha dato esito positivo. Il vicario del Papa, il cardinale Angelo De Donatis è il primo porporato del collegio cardinalizio ad essere colpito dal Covid-19. Subito informato Papa Francesco, poi il comunicato dell’ufficio stampa del Vaticano.

“Dopo la manifestazione di alcuni sintomi, è stato sottoposto al tampone per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il cardinale è ora ricoverato al Policlinico Gemelli. Ha la febbre, ma le sue condizioni generali sono buone, ed ha iniziato una terapia antivirale”. La solita cura che viene prescritta a tutti i malati in queste circostanze: antiretrovirali e antibiotici. A qualche stanza di distanza dal cardinale De Donatis c’è anche il monsignore della Segreteria di Stato vaticana che vive a Santa Marta. La scorsa settimana era stato trovato positivo mentre andava a un controllo al Fas, in Vaticano. Anche per lui le condizioni sono buone e non desta alcuna preoccupazione. L’aspetto che invece desta qualche ansia è che dopo l’accertamento positivo del cardinale vicario sono iniziate le procedure protocollari su tutto il palazzo del Vicariato anche per capire quanti e quali altri collaboratori del cardinale potrebbero essere stati infettati, e se l’infezione è partita da lui o da altri, cosa che ora i medici cercheranno di stabilire analizzando gli spostamenti e i contatti che ha avuto De Donatis in queste ultime settimane.