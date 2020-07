CANICATTI’ (AGRIGENTO) – Quarto caso di Covid-19 a Canicattì, in provincia di Agrigento: riguarda uno studente rientrato in città dalla Spagna lo scorso 14 marzo e che dopo il periodo di quarantena, pur essendo asintomatico, è risultato positivo al tampone. Lo studente prolungherà la quarantena obbligatoria in casa. Intanto, sindaci del distretto sanitario e cittadini sono contrari all’ipotesi di realizzare nell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì (che ha un sistema unico di climatizzazione e areazione) un reparto di degenza per pazienti Covid-19 che necessitano di un ricovero.

(ANSA)