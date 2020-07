PALERMO – Un primario della Rianimazione degli ospedali Villa Sofia-Cervelo di Palermo, risultato positivo al coronavirus, è ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cervello ed è in buone condizioni. Lo afferma la direzione aziendale sottolineando che il ricovero è stato disposto solo per precauzione. “Sono prive di qualsiasi fondamento – si osserva in una nota – le notizie su riunioni effettuate dal professionista in disaccordo alle procedure di sicurezza aziendali richieste dall’attuale pandemia”.

