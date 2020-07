Trend del contagio stabile

Il trend del contagio del Coronavirus in Italia è stabile. Dall’inizio dell’epidemia 119.827 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (4.585 persone in più rispetto a ieri, crescita del 4%) . Le persone decedute tra i contagiati accertati sono 14.681 (766 nelle ultime 24 ore) e 19.758 sono quelle guarite (+1480, +8,1%). Attualmente i soggetti positivi sono 85.388 . I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

Insomma, il virus non accelera la sua corsa, e lo stesso accade in Sicilia, dove il bollettino di oggi parla di solo 68 nuovi contagiati accertati e nessun nuovo ingresso in terapia intensiva. Ciò nonostante è presto per parlare di riapertura. Stamattina la doccia fredda è arrivata dalle parole del capo della Protezione civile. Dopo Pasqua e Pasquetta, anche il 1 maggio lo passeremo chiusi in casa? “Credo proprio di sì, non credo che passerà questa situazione per quella data. Dovremo stare in casa per molte settimane”. Così ha risposto Angelo Borrelli a ‘Radio Anch’io’ su Rai Radio 1. La cosiddetta ‘fase 2’ di convivenza con il coronavirus potrebbe iniziare a metà maggio, anche se al momento non c’è alcuna certezza – ha spiegato poi il capo della Protezione Civile a ‘Circo Massimo’.

Ma davvero staremo chiusi a casa fino al 16 maggio? Dovrà essere la politica a decidere. Lo ha detto successivamente lo stesso Borrelli. Le imprese scalpitano per riaprire, i danni da lockdown all’economia sono pesantissimi e il governo all’inizio della settimana prossima dovrebbe varare un nuovo decreto di natura economica. Che si aggiungerà alle misure, fin qui ritenute dai più solo un inizio, del Cura Italia. Dovrebbe esserci anche il reddito d’emergenza, ha anticipato oggi il ministro Catalfo.

In Sicilia, il governo regionale ha approvato un disegno di legge che attribuirebbe nello spirito dello Statuto i poteri di controllo di forze armate e forze di polizia al presidente della Regione. Ma si tratta di un disegno di legge che dovrebbe avere un iter molto lungo, di mesi, e che le opposizioni hanno criticato, con commenti al limite dello sberleffo verso Musumeci. Qui la diretta della giornata in Sicilia.

Continuano gli accertamenti della violazione delle norme sulla quarantena. In due giorni 15mila le multe in Italia. E per Pasqua saranno intensificati i controlli. A Caltanissetta un uomo è stato sorpreso in giro – e denunciato – dopo essere stato dimesso da poche ore perché positivo al Coronavirus.

All’estero drammatici i numeri di Spagna e Stati Uniti. Altissima la percentuale di contagiati anche in Svizzera dove però si è deciso (come in Svezia) di non ricorrere al lockdown. In America progressi incoraggianti su un possibile vaccino nella fase della sperimentazione sui topi. Ma ci vorrà ancora molto tempo per effettuare i test sugli esseri umani.