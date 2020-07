Invasi da daini e cinghiali

PALERMO – Le Madonie sono invase dai cinghiali e dai daini. In particolare questi ultimi ogni giorno invadono le campagne distruggendo tutto ciò che trovano. È l’allarme di Coldiretti Sicilia che sottolinea come gli imprenditori agricoli oltre alla difficile situazione determinata dal coronavirus stanno vivendo anche una vera e propria tragedia causata dalla proliferazione di questi animali. In alcune zone – sostiene Coldiretti Sicilia – i cinghiali sono stanziali sul territorio delle aziende e in altre i daini scarrozzano e mangiano tutto ciò che trovano, senza limiti.

Con l’emergenza Coronavirus si sono moltiplicati gli animali selvatici che sempre più spesso si spingono nei centri abitati. Anche sui Nebrodi l’allarme è notevole. Ai ghiri che distruggono i noccioleti si sommano i maiali selvatici che devastano i pascoli e i seminativi e c’ è un rischio altissimo per l’incolumità degli agricoltori.