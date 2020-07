Sono quasi 80 le auto e un centinaio i passeggeri sbarcati oggi pomeriggio nel porto di Messina. Le persone sono state controllate per vedere se avevano le autocertificazioni ed è stata misurata la temperatura. Per il sindaco di Messina sono ancora troppi gli arrivi e ha emesso un’ordinanza ieri che entrerà in vigore mercoledì sull’attraversamento dello Stretto di Messina con l’attivazione del sistema di prenotazione online www.sipassaacondizione.comune.messina.it. Con l’ordinanza il sindaco dispone che chiunque intenda fare ingresso in Sicilia attraverso il porto di Messina, sia che viaggi a piedi sia che viaggi a bordo di un qualsiasi mezzo di trasporto, è tenuto, almeno 48 ore prima dell’orario previsto di partenza, ad accedere al sistema di registrazione on line, disponibile sul web e sulla pagina istituzionale del Comune di Messina.

