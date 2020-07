Goldman Sachs aggiorna le sue stime sull’area Euro a causa degli impatti sull’economia del Coronavirus. Nell’European Daily prevede un Pil europeo a -9% quest’anno e +7,8% nel 2021. Per L’Italia indica un -11,6% e un rimbalzo l’anno prossimo a +7,9%. Per la Francia la stima è un -7,4% (+6,4 nel 2021), mentre per la Germania è -8,9% (+8,5% l’anno prossimo) e per la Spagna -9,7% (+8,5% nel 2021).