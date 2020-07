PALERMO – “Al momento, non è stato presentato alcun progetto da parte del Distretto Meccatronica né da altri soggetti riferibili all’ingegnere Mineo” per “il sito industriale di Termini Imerese di proprietà della Blutec Spa”. Lo affermano i commissari straordinari della società, Andrea Filippo Bucarelli, Giuseppe Glorioso e Fabrizio Grasso, che ribadiscono “la massima disponibilità ad esaminare qualsiasi proposta per la riconversione e riqualificazione dell’area (ex Fiat), soprattutto al fine di assicurare la salvaguardia occupazionale”. “È opportuno, altresì, ricordare – aggiungono i commissari della società in amministrazione straordinaria – che qualunque iniziativa dovrà rispettare, tra l’altro, le procedure previste dalle norme dettate in tema di ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza (D.L. 347/2003), anche al fine di non generare vane aspettative per i lavoratori da anni coinvolti nella lunga crisi dello stabilimento”. (ANSA).