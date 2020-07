Sfizi e Delizie a sostegno dei più bisognosi

A Pasqua lasciati contagiare dalla solidarietà. A Palermo non soltanto le grandi catene di supermercati lanciano iniziative volte ad aiutare le famiglie più bisognose. Anche i market di borgata, come Sfizi e Delizie, punto di riferimento di tanti cittadini, scendono in campo per venire incontro a quanti hanno difficoltà a fare la spesa a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus.

In occasione della Santa Pasqua, Sfizi e Delizie – da sempre sensibile al tema della solidarietà e della beneficenza – propone un carrello solidale attraverso il quale i clienti potranno donare uno o più prodotti della propria spesa. L’iniziativa è valida anche per chi opta per la spesa a domicilio. I titolari Gaetano e Raimondo Dragotto si impegneranno a riempire il carrello con prodotti dal valore corrispondente alla donazione effettuata dal cliente.

Il tutto sarà consegnato sabato 11 aprile a Padre Rodrigo, parroco della Parrocchia Madonna di Lourdes di piazza Ingastone. Don Rodrigo provvederà a smistare i prodotti alle famiglie più bisognose della borgata per assicurare loro una serena Pasqua. Il carrello sarà raddoppiato da una donazione equivalente di alimenti di prima necessità offerti della ditta Sfizi e Delizie.

SFIZI E DELIZIE lo trovi a Palermo in VIA IMERA 81

PER INFORMAZIONI: 091.6513992 – 091.228239

ORDINA ONLINE SU: WWW.SFIZIEDELIZIEPALERMO.COM