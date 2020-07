Coronavirus, la decrescita

ROMA- A che punto è la situazione della pandemia da Coronavirus in Italia? I numeri cominciano a essere meno drammatici, ma sarebbe un errore rilassarsi. “La curva ci mostra chiaramente una situazione di decrescita e questo è un segnale positivo ma non deve farci abbassare la guardia”. Sono queste le parole del presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa all’Istituto sull’andamento epidemiologico dell’epidemia.

“Il quadro conferma lo scenario dei giorni scorsi e ci dà indicazioni di efficacia delle misure. I segnali positivi non devono farci abbassare però la guardia. Le azioni intraprese sono importanti ma non dobbiamo illuderci che la situazione si risolva. Le misure sono essenziali per mantenere la curva, quando sarà scesa,sotto la soglia di 1 per i contagi”, ha aggiunto Brusaferro, alla conferenza stampa