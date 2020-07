Martedì via libera in commissione all'Ars. Ecco a chi vanno i soldi.

PALERMO – Si sbloccano undici milioni e mezzo di fondi regionali. E nel momento devastante di crisi economica da lockdown, si tratta di somme che potrebbero dare una piccola boccata d’ossigeno a comparti fatti a pezzi dagli effetti del Coronavirus, come lo spettacolo. Martedì mattina la commissione Bilancio esprimerà il suo parere, certamente positivo, e poi i soldi potranno essere messi in circolo. Si tratta del Fondo di compensazione per l’esercizio 2019, con spettanze relative all’anno scorso.

Il prospetto è stato approvato a marzo dalla giunta di governo. Si tratta di somme dalle destinazioni svariate. Una grande parte, circa 3 milioni, andrà al trasporto pubblico locale. Un’altra parte consistente va ai teatri siciliani. Un milione e 600mila euro al fondo per i teatri pubblici, 243mila euro a Taormina Arte, 300mila alla Foss, 265mila euro al Massimo di Palermo, 40mila all’Inda, 92mila al Teatro di Messina, 185mila al Bellini di Catania, 50mila allo Stabile di CaTania, 40mila al Teatro Pirandello di Agrigento. C’è poi più di un milione per le attività sportive siciliane, mezzo milione per l’Istituto vite e vino, 300mila euro per il famoso Istituto di incremento ippico. Ci sono anche somme per i talassemici e per la ricerca sulla filiera lattiero-casearia.

Soddisfazione viene espressa anche dall’opposizione. “Si tratta di risorse recuperate grazie al nostro impegno parlamentare, che sosterranno attività sociali importanti”, commenta il capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.