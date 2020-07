ENNA – Crescono i casi di contagio all’Oasi Maria Santissima di Troina (Enna). Altri 4 operatori della struttura sono risultati positivi al Covid 19. Sono, dunque 102 i pazienti positivi al contagio, 64 gli operatori e 5 le persone morte. Intanto, dopo i 140 tamponi effettuati nei giorni scorsi ai familiari dei cittadini positivi al virus e a buona parte di quelli rientrati a Troina a marzo, molti dei quali dalle “zone rosse” del Nord Italia, procedono le indagini con il tampone nelle tre case di riposo e al convento dei Cappuccini che ospitano in tutto 200 anziani. Già effettuati gli esami nelle residenze “Santa Rita” e “San Silvestro”, mentre in questi giorni si dovrebbe proseguire con “Villa Rossella” e la casa d’accoglienza dei Padri Cappuccini. Le residenze che ospitano anziani hanno chiuso con l’esterno prima del decreto Conte e, almeno finora, non si sono registrati casi.

(ANSA)