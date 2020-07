Fermato anche un 27enne che ha tentato il colpo in via Resuttana

PALERMO – L’emergenza sanitaria non ferma i furti, ma i controlli serrati in città da parte delle forze dell’ordine hanno permesso di fermare i presunti autori di due colpi nella zona compresa tra l’Addaura, Mondello e San Lorenzo. Si tratta di Antonino Porretto, 33enne di Cruillas e di Nicolò Somma, 27enne dello Zen. Il primo dovrà rispondere del furto di una bicicletta elettrica, rubata davanti a un’edicola di Mondello e di due tentativi di furto e violazione di domicilio ai danni di altrettante villette dell’Addaura: Il secondo sarebbe invece entrato in azione in un negozio di via Resuttana, nel quartiere San Lorenzo.

A permettere l’individuazione di Porretto, oltre alla dettagliata descrizione del mezzo rubato da parte della vittima, gli elementi forniti da alcuni testimoni. Gli agenti hanno intercettato il giovane nei pressi di piazza Vergine Maria, mentre a bordo della bicicletta appena rubata tentava di dileguarsi. Inutile ogni suo tentativo di fuga: è stato bloccato nel giro di pochi minuti. Porretto è stato anche denunciato per tentato furto aggravato e violazione di domicilio dai poliziotti del commissariato Mondello per i due colpi tentati nelle abitazioni dell’Addaura, dove era stato notato dai proprietari.

Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno inoltre sventato un furto in un esercizio commerciale di via Resuttana, cogliendo in flagrante Nicolò Somma. Il titolare del negozio, attraverso il sistema di videosorveglianza collegato al proprio cellulare, ha notato degli strani momenti e ha subito avvertito la polizia. Quest’ultima ha sorpreso il 27enne in azione: era nascosto dietro ad alcuni recipienti d’acqua, indossava guanti da giardinaggio e impugnava un levarino, (piede di porco). Gli agenti hanno anche trovato la refurtiva, ovvero un ipad, un motorino d’acqua e la somma di circa 700 euro in monete contenute all’interno di una latta usata come salvadanaio.