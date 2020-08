PALERMO – Ormai è guerra senza esclusione di colpi. Messa da parte ogni parvenza di cortesia istituzionale, la Regione mena senza guantoni sull’Anas. E lo Stato risponde per le rime. Se Il viceministro Giancarlo Cancelleri annuncia dopo un sopralluogo che il viadotto Himera riaprirà a luglio, invitando in sostanza la Regione a farla finita con le polemiche dei giorni scorsi (la giunta aveva chiesto l’estromissione di Anas e ditta al ministero), l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone manda un altro comunicato di fuoco: “Da cinque mesi il lotto B4b della Statale Nord-Sud, nell’Ennese, risulta completato eppure ancora chiuso al traffico per lungaggini burocratiche. Appare inspiegabile vedere come l’impresa abbia finito i lavori ma ancora tutto resti fermo. E diventa insopportabile non solo assistere a opere incompiute o bloccate, ma ancor di più constatare che, quando le opere sono realizzate, non vengono consegnate. Il lotto B4b Anas non può attendere ancora, per questo mercoledì 20 maggio saremo fra Nicosia e Mistretta per aprire questo tratto di strada e restituirlo ai siciliani”.

Falcone, dà appuntamento per la sua sesta visita in due anni ai cantieri Anas della Statale 117 Nord-Sud, in provincia di Enna, per mercoledì 20 maggio alle 11.30. “In ragione di ciò – prosegue Falcone – il Governo Musumeci fa appello ai cittadini, ai sindaci del territorio, a tutte le forze sociali e sindacali, alle forze politiche che abbiano a cuore le sorti del territorio, a partecipare all’iniziativa. La provincia di Enna e tutta la Sicilia non possono subire ancora la mortificazione di una buropatologia che uccide non solo le imprese, ma l’intero territorio. Il nostro auspicio è che l’Anas, da palla al piede, diventi protagonista di un reale slancio infrastrutturale per la nostra Isola”.

E sul viadotto Himera incompleto dopo cinque anni, Falcone aggiunge: “Dopo aver appreso di giustificazioni speciose riguardo l’ennesimo rinvio dell’opera – dichiara l’assessore Falcone – ci auguriamo che la visita del viceministro Giancarlo Cancelleri sortisca gli effetti sperati”.

Il viceministro grillino però rammenta alla Regione di guardare anche in casa propria per cercare inefficienze. “Tutti guardano alle opere pubbliche dell’Anas, è arrivato il momento per il ministero di porre attenzione ai lavori del Consorzio autostrade siciliane, che non è esente da valutazioni su eventuali revoche”. Così Giancarlo Cancelleri durante il sopralluogo nel viadotto Himera e nei cantieri della statale 640 Caltanissetta-Agrigento. E la guerra delle strade continua.