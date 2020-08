Due sbarchi in poche ore. A Lampedusa arrivano 46 tunisini su piccole imbarcazioni. In mattinata sono arrivati dapprima sei persone, su un’imbarcazione di legno di circa 5 metri. Il piccolo gruppo è stato subito portato al molo Favarolo per le procedure di identificazione e i primi controlli sanitari. Poche ore dopo, un’imbarcazione, con a bordo 40 tunisini, è stata intercettata a poche miglia dalla costa di Lampedusa ed è stata scortata, dalle motovedette della Guardia costiera, fino a molo Favarolo. Non è ancora chiaro come e quando verranno trasferiti i due gruppetti.