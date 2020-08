PALERMO – Due incidenti in autostrada, un terzo all’Addaura. Il primo si è verificato sull’ A29, all’altezza dello svincolo di Terrasini, l’altro all’Addaura, nei pressi del ‘curvone’. Intorno alle 20, paura anche sulla Palermo-Catania. Nel primo caso, l’auto con a bordo due anziani e un bambino è finita per cause ancora da accertare contro il guardrail: l’uomo alla guida è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Alcamo, la moglie e il bimbo sono stati ricoverati a Villa Sofia. Ancora più rocambolesco lo scontro che si è verificato sul lungomare Cristoforo Colombo: in base ad una prima ricostruzione, lo schianto avrebbe inizialmente coinvolto due auto che ne hanno poi travolto una terza.

Quest’ultima, in seguito al violento impatto, è finita contro una cabina dell’Amg. A quel punto è divampato un incendio. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e le squadre del pronto intervento dell’Amg, per mettere in sicurezza l’impianto. Due le persone rimaste ferite, non sono in gravi condizioni, ma sono state soccorse dal 118 giunto sul posto con tre ambulanze. L’erogazione del gas è stata interrotta momentaneamente lungo un tratto di trecento metri.

Altro incidente sull’autostrada A19, dove un’auto è uscita dalla carreggiata dopo un testacoda. Si tratta di una Citroen che viaggiava in direzione di Palermo. In questo caso si tratterebbe di un incidente autonomo. Rallentamenti al traffico nei pressi del centro commerciale ‘Forum’ di Brancaccio.