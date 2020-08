“Ho perso mia mamma

“Per me la pandemia è stato un momento duro, il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no”, così Claudio Bisio racconta, in una drammatica intervista al ‘Corriere della sera’, un dramma personale e collettivo. “Con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale. E’ stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale. Dunque io come tanti altri conoscenti, amici, medici, ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus”.