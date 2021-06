CATANIA – Si è spenta l’attrice palermitana, ma catanese d’adozione, Ileana Rigano. Un volto noto che ha fatto la storia del teatro Stabile catanese. Tanti i messaggi di cordoglio che da questa mattina fanno il giro del web. Indimenticabili le sue performance sul palcoscenico in “Pensaci Giacomino”, “Il berretto a sonagli” e “Don Giovanni in Sicilia”. Un curriculum ricchissimo che tocca anche il piccolo e il grande schermo (dove è stata diretta da Risi e Bolognini). Rigano, lo scorso anno, ha recitato in “Picciridda – Con i piedi nella sabbia” tratto dal romanzo di Catena Fiorello. La scrittrice oggi affida un pensiero alla grande attrice su Facebook. “Un risveglio troppo doloroso. Ileana se n’è andata. Vi racconterò di lei quando ne avrò la forza”, scrive Fiorello.