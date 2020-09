Da venerdì 5 giugno il MEC (museum e restaurant) di Palermo, in via Vittorio Emanuele 452, riapre le porte ai suoi clienti. Dopo lo stop forzato degli ultimi mesi che ha fermato gran parte delle attività commerciali nel nostro paese adesso anche il settore della ristorazione riparte. E uno dei primi segnali d’incoraggiamento in questa ripartenza arriva proprio dal MEC Restaurantche – nel rispetto di tutte le misure sanitarie vigenti – alla sua riapertura ha pensato anche a delle soluzioni innovative digitali (come la lettura del menù tramite QR Code) per rassicurare i propri clienti sull’igiene, la pulizia e sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione diffuse dal Governo contro la diffusione del Covid-19.

Il MEC non è solo un ristorante, è anche un museo- il primo della Rivoluzione informatica in Sicilia che ospita pezzi rarissimi dell’universo Apple e di proprietà di Giuseppe Forello, uno dei più grandi collezionisti d’Europa- e una delle sue particolarità che lo rende unico nel suo genere è proprio quella di poter cenare circondati da teche contenenti pezzi d’antiquariato informatico della nota mela, in un’atmosfera a dir poco suggestiva. Nella data del 5 giugno è prevista anche la riapertura del museo che continua a contenere al suo interno anche una mostra fotografica con trenta scatti inediti di Steve Jobs, “momenti di vita rubati” realizzati da Jean Pigozzi (fotografo ufficiale della famiglia Jobs). Altre novità in ambito artistico ripartiranno, invece, a settembre: “Non ci spaventa il covid, siamo pronti a ripartire con molta più energia e tante idee che abbiamo sviluppato durante questo periodo di lockdown e che non riguardano soltanto il settore della ristorazione ma più in generale l’intero conceptcon cui è stato pensato il MEC museum. – afferma Forello – Da settembre ci saranno delle novità a cui stiamo già lavorando, il Solo show di Max Ferrigno che ovviamente avrà come tema di fondo l’universo Apple”.

Gli orari di apertura che osserverà il MEC saranno: per il museo dal martedì al venerdì (9.30 – 17.30); mentre per il ristorante dal martedì alla domenica (19.30 – 24.00).