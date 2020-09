PARTINICO (PALERMO) – Un bambino di 18 mesi, che ha rischiato di annegare nel mare di Trappeto (Palermo), è stato salvato dai medici del pronto soccorso dell’ospedale di Partinico. Come riferito dalla madre, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori e in breve travolto dalle onde. Soccorso dal 118 è stato trasportato in ambulanza con sindrome da annegamento all’ospedale di Partinico dove è giunto in condizioni critiche: in stato soporoso ed ipotermico. Al pronto soccorso medici, pediatra, rianimatori e personale infermieristico lo hanno rianimato, monitorizzato, valutato tutti i parametri e stabilizzato. Ripristinate le funzioni vitali, il bambino, accompagnato, tra l’altro, dal pediatra, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale dei Bambini ‘Di Cristina’ di Palermo dove è stato ricoverato nel Reparto di Rianimazione.