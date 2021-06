LINGUAGLOSSA – Quest’anno Linguaglossa è città di tappa del 103° Giro D’Italia che si svolgerà il prossimo mese di ottobre. Ed il paese di Linguaglossa è stato pure designato fra quelli che avranno il privilegio di esporre il “Trofeo senza Fine”, cioè la Coppa d’oro simbolo del Giro d’Italia. L’esposizione avverrà presso il Museo Messina-Incorpora sito nella Piazza Annunziata ed avrà inizio lunedi prossimo e si concluderà il 21 giugno. Il trofeo potrà essere ammirato ogni giorno, compresi i festivi, sia di mattina che di pomeriggio. Si tratta di un sogno che si realizza dopo il fermo per il Covid19. Il Giro d’Italia, infatti, doveva svolgersi, così come nei programmi decennali, nel mese di maggio. E’ stato però riprogrammato per ottobre e l’esposizione del trofeo costituisce la garanzia dello svolgimento dell’attesissima competizione. Tra le tappe che quest’anno si svolgeranno in Sicilia, una avrà come traguardo Etna Nord, Piano Provenzana in particolare. Un risultato davvero lusinghiero in quanto è la prima volta in assoluto che il versante nord dell’Etna diventa il Teatro di una tappa del Giro d’Italia. A volere l’esposizione del “Trofeo senza Fine” è stata l’amministrazione comunale di Linguaglossa assieme all’associazione A.S.D. Molè, col suo attivo presidente Deborah Orso.