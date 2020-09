PALERMO – Un rissa tra due gruppi di ragazzi, ieri intorno a mezzanotte nella borgata balneare di Mondello a Palermo, è finita con due minorenni trasportati in ospedale a Villa Sofia con gravi ferite da arma da taglio: uno con un polmone perforato è stato operato in nottata e l’altro con una ferita al fianco. Lo scontro sarebbe stato ripreso dalle telecamere. Per tutta la notte gli agenti di polizia del commissariato Mondello e della squadra mobile hanno sentito alcuni giovani.

(ANSA).