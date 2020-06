AGRIGENTO – La Fortitudo Agrigento nella prossima stagione sarà iscritta al campionato di Serie B di pallacanestro, rinunciando al campionato di serie A2. Ad annunciarlo è stato il presidente Gabriele Moncada.

“In questi giorni sono state tante le persone vicine alla Fortitudo Agrigento – dice Moncada -. C’è chi ha organizzato raccolte fondi, chi ha chiesto ad amici e parenti di dare il più possibile. E questo ci ha dimostrato ancora una volta la bellezza della gente che fa parte della grande famiglia Fortitudo. Gli sforzi sono stati tanti, ma purtroppo non sono bastati. Faremo la serie B. Io per primo ci ho creduto fino all’ultimo, fino a ieri mattina. Ma poi, messo davanti alla realtà, ho pensato al vostro entusiasmo e mi sono detto che sarà comunque un viaggio straordinario. Niente paura. La passione è passione. La categoria è importante, certo. Ma io sono sicuro che, anche se in una categoria inferiore, vivremo insieme grandi momenti”.

Da parte del club agrigentino l’amarezza per il passo indietro è già alle spalle e c’è subito voglia di programmare il futuro. “Più volte – continua Moncada – nel nostro percorso abbiamo incontrato difficoltà. E come tutte le altre volte anche ora tireremo fuori gli artigli per vivere insieme una stagione intensa e piena di emozioni. Grazie a tutti quelli che si sono spesi per fare il possibile. Ora testa al mercato e al nuovo campionato. Tutti noi non vediamo l’ora di tornare al PalaMoncada e tifare per la nostra bandiera”. (ANSA).