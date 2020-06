BALESTRATE (PALERMO) – Sono ripartite stamattina le ricerche della ragazza che sarebbe dispersa in mare a Balestrate. L’allarme è stato lanciato ieri pomeriggio da un giovane che, dopo essere stato soccorso perché in difficoltà tra le onde, ha raccontato di aver perso di vista una sua amica. Dopo essersi tuffati nonostante il mare agitato, sarebbero stati trascinati al largo.

La scomparsa della ragazza però si tinge di giallo: mentre la macchina dei soccorsi si metteva in moto, con tanto di elicottero che si è alzato in volo per perlustrare la zona, del ragazzo soccorso si sono perse le tracce: si è allontanato subito dopo essere stato portato in salvo, non fornendo ulteriori indicazioni. Gli uomini della Capitaneria di porto e la polizia hanno così cercato di ricostruire quanto è successo e hanno anche raccolto la testimonianza di un bagnino: avrebbe notato una ragazza entrare in acqua, ma la giovane non sarebbe più tornata a riva. Un mistero che si fa più fitto se si considera che in spiaggia nulla di abbandonato è stato trovato: niente zaini, borse o indumenti riconducibili a una donna.

GUARDA IL VIDEO DELLE RICERCHE

Inoltre, al momento nessuna denuncia di scomparsa sarebbe stata presentata. Le ricerche, ancora senza esito, proseguiranno anche nelle prossime ore. La zona viene battuta palmo a palmo da un elicottero mentre le motovedette della Capitaneria di porto hanno passato al setaccio lo specchio di mare. Una domenica drammatica, quella di ieri, sulle spiagge della provincia. Diversi gli interventi di soccorso effettuati dalla guardia costiera. A Cefalù l’epilogo peggiore: un uomo di 55 anni è infatti deceduto dopo essersi tuffato in mare. Santo Durante, secondo quanto accertato dal medico legale giunto sul posto, è stato stroncato da un malore. Una volta in acqua e in difficoltà, alcuni bagnanti lo hanno soccorso e portato a riva, ma per lui non c’è stato niente da fare.