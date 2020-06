CATANIA – “Car sharing”, c’è chi dice no. Il consigliere renziano Giuseppe Gelsomino non si unisce ai cori di entusiasmo per l’avvio del progetto dopo l’addio di Enjoy e alla luce di una serie di criticità che caratterizzano la mobilità etnea. “Sono pronto a scommettere che tra quattro o cinque mesi avremo dei risultati pessimi, che saranno attribuiti al Covid, mentre in realtà si tratta di un servizio che non va bene in una città organizzata territorialmente come Catania, penso anche soltanto alla difficoltà di trovare parcheggio”, spiega il consigliere.

Consigliere, quali perplessità nutre nei confronti del progetto di car sharing presentato ieri dal sindaco?

Io sono sempre a favore della mobilità sostenibile, ma così si indebita una società già al collasso come Amt Spa con i dipendenti che non ricevono mai puntualmente gli stipendi e altri ancora in cassa integrazione. Lo trovo sbagliato.

Entriamo nello specifico. Di quali cifre stiamo parlando?

Le cifre non si conoscono. Io ho presentato un’interrogazione verbale in consiglio. Mi è stato risposto che il conto economico è stato fatto. Ho chiesto i numeri, ma non mi sono stati forniti. Farò un’interrogazione scritta, che consegnerò domani mattina, per conoscere le cifre nel dettaglio e conoscere le spese sostenute e da sostenere.

A parte l’aspetto finanziario, c’è altro che non la convince?

Sono un piccolo imprenditore e sostengo che l’impresa si fa anche in base alle esperienze altrui. Ricordo che una multinazionale come Enjoy (capitanata da Eni) è andata via, unico caso in Italia.

Sono andati via a causa dei mezzi vandalizzati. Non equivale a una resa non riproporre più questo servizio?

Io non credo siano andati via soltanto per i mezzi danneggiati. Non credo che Catania sia Baghdad. I furti ci sono anche a Roma e Milano.

Che cosa non andava?

I catanesi non utilizzavano tantissimo il servizio. Io credo si dovrebbero semmai incrementare bus e metropolitana. Servono più linee degli autobus, non investimenti che rischiano di danneggiare Amt.

Pensando ai consumatori. Ritiene che i costi del car sharing siano esosi?

Secondo me sì anche se non è chiarissimo il prezzo di listino. Ci sembra di capire che la prima volta si debba pagare 25 euro. Pensate a un turista che deve affittare l’auto per un solo giorno, sarebbe un costo oneroso.