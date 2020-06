Tutto l’amore infinito di un figlio in poche parole e una foto. “Io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti”. Così scrive su Instagram Niccolò Zanardi, figlio di Alex, con una foto della sua mano nella mano del padre, vittima di un terribile incidente. Un post pubblicato alle tre del mattino, per lottare insieme a papà Alex. La foto sta facendo già il giro della Rete.

La lettera di Papa Francesco

Papa Francesco ha scritto, intanto, una lettera ad Alex Zanardi. “Prego per lei. Grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta, la sua storia è un esempio”.

“Caro Alessandro la sua storia è un esempio di come riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso. Attraverso lo sport – scrive Papa Francesco nella lettera – hai insegnato a vivere la vita da protagonisti, facendo della disabilità una lezione di umanità. grazie per aver dato forza a chi l’aveva perduta. In questo momento tanto delicato le sono vicino. Prego per lei e per la sua famiglia. Che il Signore la benedica e la Madonna la custodisca”.