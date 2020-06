PALERMO – Nuova intimidazione ai danni di un commerciante a Palermo: una tanica di benzina è stata data alle fiamme davanti alla saracinesca del bar-tabacchi Gorgone, in via Aquino Molara. Le fiamme hanno annerito la facciata. Sono intervenuti i vigili del fuoco, polizia e la scientifica. Lo scorso 8 ottobre alcuni colpi di pistola erano stati esplosi contro la saracinesca dello stesso esercizio. Allora come adesso sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona. (ANSA).