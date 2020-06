Fuori da tunnel? No. L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) esprime preoccupazione per un aumento dei casi di coronavirus in Europa. Ecco che cosa dicono gli esperti: “La scorsa settimana, l’Europa ha visto un aumento del numero dei casi settimanali di Covid-19 per la prima volta da mesi”, ha allertato il direttore della sezione europea dell’Oms, Hans Kluge, nel corso di una conferenza stampa da Copenaghen. “Trenta paesi hanno visto un aumento del numero di nuovi casi nelle ultime due settimane”, ha aggiunto Kluge. Secondo l’organizzazione, l’Europa registra ogni giorno circa 20.000 nuovi casi e oltre 700 nuovi decessi.

I casi di coronavirus a livello globale hanno superato la soglia dei 9,4 milioni: è quanto emerge, in tutta la sua drammaticità dal conteggio della Johns Hopkins University: secondo i dati aggiornati dell’università americana i contagi nel mondo sono ora 9.408.757, inclusi 482.184 morti. Le persone guarite sono 4.729.511.