Aggredisce i militari intervenuti per aiutare la convivente: arrestato

CATANIA – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato nella flagranza il 51enne catanese Agatino Finocchiaro, poiché ritenuto responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’equipaggio della gazzella è intervenuto all’interno di una abitazione di via Plebiscito a seguito di una richiesta d’aiuto formulata al 112 dalla convivente del 51enne. La donna, 41enne e madre di due figli minorenni, stremata dalle continue ingiurie espresse dal compagno attraverso epiteti irripetibili ledenti la sua dignità, ha deciso di denunciarlo.

I militari, appena entrati in casa e prima di essere letteralmente assaliti, hanno assistito all’ennesima offesa rivolta alla donna rea di averlo denunciato. L’uomo, come precedentemente rivelato, ha aggredito i carabinieri che, solo dopo una violenta colluttazione, sono riusciti a bloccarlo ed ammanettarlo. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa di essere ammesso al giudizio per direttissima.