Palermo, tanti profili per l’attacco

PALERMO – Per la prossima stagione di Serie C c’è ancora tempo, ma il Palermo da tempo si muove per costruire la squadra che dirà la sua in campionato. I nomi che si susseguono sono tanti, ma l’idea del club è quella di confermare gli under che hanno fatto bene in Serie D e, poi, aggiungere alcuni tasselli.

Uno dei giovani che dovrebbe rimanere è Manuel Peretti, che aveva il contratto in scadenza il 30 giugno con il Verona, ma il club potrebbe convertire il contratto in contratto professionistico e allungarlo fino al 31 agosto, per poi mettersi a discutere con il Palermo. Si lavora anche alla conferma di Lucca, arrivato a gennaio con la formula del titolo definitivo e potrebbe rimanere. Stesso discorso per Doda che il Palermo vuole trattenere.

In avanti sono tante le piste sondate dal club di viale del Fante. Uno dei profili sondati è il classe ’88 Daniele Paponi che si è liberato dal Piacenza e l’esterno classe ’93 Manuel Marras che non ha allungato il contratto con il Livorno e adesso può scegliere con chi firmare. La lista però è molto lunga e l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” parla anche di Simone Guerra e Rocco Costantino. Guerra, classe ’89, è un grande conoscitore del campionato di Serie C, in questa stagione ha siglato 6 gol e conquistato la promozione con il Vicenza. Discorso analogo per Costantino, di proprietà della Triestina che, per sei mesi, lo ha girato in prestito al Bari dove, però, ha avuto poco spazio.

Le idee della dirigenza sembrano quelle di voler assicurarsi degli attaccanti di categoria, così come fatto lo scorso anno con Ricciardo, ma il nome potrebbe anche venire fuori dal mercato degli svincolati.