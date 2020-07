Scossa di terremoto a Siracusa

La gente è uscita in strada, decine di segnalazioni

SIRACUSA – Paura a Siracusa, dove è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 al largo della città. Il sisma, registrato dalle apparecchiature dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, ha avuto origine alle 17.28 a una profondità di 14 chilometri e a 39 dal capoluogo aretuseo. Dalle prime informazioni sembra che non ci siano stati danni ma molta gente a Siracusa è scesa in strada per la paura.

La scossa è infatti stata avvertita da una parte della popolazione siracusana e decine sono state le chiamate ai vigili del fuoco. Qualcuno ha avvertito anche un boato qualche istante prima che la terra tremasse.